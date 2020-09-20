اعادة افتتاح قصر بيكولوميني بعد 12 عامًا من الاغلاق

أنسامد - 20 سبتمبر/ أيلول - أعيد افتتاح قاعات عصر النهضة في قصر بيكولوميني في مدينة سيينا الايطالية بعد فترة إغلاق استمرت 12 عامًا، لتستضيف المعرض الأول لها حول السريالية والذي من المقرر أن سيستمر من 19 سبتمبر الجاري حتى 30 سبتمبر 2021.



كان المبنى مقرًا للبنك المركزي الإيطالي لمدة 100 عام. وسيقام المعرض تحت اسم " سلفادور دالي سيينا، جاليليو جاليلي"، ويضم أكثر من 100 عمل للفنان الكاتالوني بما في ذلك المنحوتات والرسوم التوضيحية والزجاج والمفروشات التي تشكل جزءًا من مجموعة Dalí Universe.



ويهدف المعرض لتسليط الضوء على الروابط بين دالي والعلم من خلال إنتاجه الفني. أصبح دالي مهتمًا بالعلوم منذ صغره، حيث كان شغوفا بالمقالات العلمية ويجمع الكتب التي تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات، ويتابع الاكتشافات الجديدة بحماس أكثر من مجرد فضول.



طبق الفنان أفكار ونظريات الرياضيات وعلم الوراثة والبصريات والعديد من الدراسات الأخرى في حياته الفنية.



