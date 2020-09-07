إيطاليا:200 فنان يغزون شوارع فلورنسا لتقديم عروض مسرحية حية

أنسامد- 7 سبتمبر/ أيلول - الخروج من المسرح الضيق الذي يستلزم جمهورا صغيرا إلى مسرح كبير، هو الشارع، أنها الفكرة التي يسعى العشرات من الفنانين في مدينة فلورنسا الإيطالية من أجل تقديم عروض حية أمام الجمهور.



وخلال فاعلية "مسرح المدينة" المنتظرة في 7 سبتمبر الجاري، ينوي 200 فنان الخروج للساحات والشوارع في فلورنسا لتقديم عشرات العروض المسرحية والأوربرا، حتى يكونوا على اتصال مباشر مع الجمهور.



هذا العرض الذي سيقام في وسط فلورنسا التاريخي، يتم تنظيمه بواسطة الجمعية غير الربحية "أحمي المدينة"، بالتعاون مع جمعية "بوب أب" الثقافية.



وسيقدم الفنانون المشاركون عروضا في الساحات وعلى السلالم التاريخية والشوارع والمعالم الأثرية في المدينة، إذ ستتستمر هذه العروض حتى وقت متأخر من الليل.



وأوضح منظمو الفاعلية:" أنها فرصة فريدة للاستمتاع بالمسرح بجميع أشكاله وأنواعه، ولمس الدراما والهجاء والارتجال والكوميديا والرقص والموسيقى والغناء، في مكان استثنائي يعد أجمل مدن العالم.



ويهدف "مسرح المدينة" أيضا إلى الدعوة للعودة لزيارة مدينة فلورنسا، أحدى المراكز التاريخية الهامة في إيطاليا، والتي أصبحت شبه مهجورة بعد الإغلاق جراء تداعيات وباء كورونا على مدار الشهور القليلة الماضية.



كما توجه الفاعلية رسالة دعم وتعاطف إلى الفنانين الذين عانوا كثيرا خلال الأشهر االماضية جراء إغلاق المسارح وأماكن العرض.



