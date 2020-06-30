ايطاليا:أوبرا لا سكالا ميلانو تستقبل جمهورها 7 يوليو

أنسامد- 30 يونيه- حزيران- تفتح أوبرا ومسرح لا سكالا في مدينة ميلان، أبوابها أمام جمهورها في 7 يوليو المقبل، بعد إغلاق دام لـ 133 يوم، بسبب أزمة كورونا المستجد التي ضربت إيطاليا.



وستستقبل الأوبرا جمهورها بموسم صغير يضم أربع حفلات كمحاولة لعودة النشاط بخطواط بطيئة قبل عرض Requiem، للموسيقار جيوسيب فاردي، المنتظر في 3 سبتمبر في ساحة الدومو، التي تعد رمز المدينة، وكذلك تقديم السيمفونية التاسعة لبيتهوفن التي سيتم تأديتها على المسرح في 5 سبتمبر.



ومن المقرر أن يحضر مدير لا سكالا، ريكاردو كايلي، العرضين المذكورين في شهر سبتمبر المقبل.



ومن جانبه، أوضح المشرف على نشاط مسرح لاسكالا، دومينيك مير: أعتقد أنه حان الوقت لعودة الجمهور والفنانين في المسرح، مضيفا إلى أن لا سكالا تدرس احتمالية تنظيم فاعليات في الهواء الطلق.



ومن المقرر أن تؤدي أوركسترا فيلهارموني خلال سبتمبر المقبل، حفل مجاني في ساحة الدومو، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، ولكن تأكيد إجراء هذا الحفل سيكون خلال الأيام المقبلة بعد مقابلة مع البلدية، خوفا من مخاطر انتشار للكورونا.



وفيما يتعلق بالـ 4 حفلات التي تستهل بهم لا سكالا عروضها من جيدد، أوضح المشرف أن الحفلات ستضم عدد قليل من الفنانين والمشاهدين الذين لن يتخطى عددهم 600 حاضرا، مع تحديد بوابات للدخول والخروج.



كما سيتم عرض تذاكر هذه الحفلات للبيع على الانترنت، مع إجبار الحاضرين بارتداء كمامات خلال العرض الذي سيستمر لـ 75 دقيقة، بحسب دومينيك مير، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء الاستراحات التي تتوسط العرض لتجنب أي تجمعات، كما سيتم إغلاق المقاهي وخزائن الثياب خلال أيام العرض.



