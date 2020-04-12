متحف تورينو يضئ واجهته بألوان العلم الايطالي

أنسامد - 12 ابريل / نيسان - في هذه الفترة العسيرة التي تعتبر أصعب فترة في أزمة وباء فيروس كورونا، قام متحف تورينو للسيارات في إيطاليا بإضاءة واجهته بألوان العلم الايطالي في رسالة تضامن في مواجهة وباء فيروس كورونا.



بهذه الطريقة، يخاطب المتحف المواطنين الإيطاليين والأوروبيين أيضًا برسالة تخطيط للمستقبل، وتقييم للتغييرات التي تفرضها القواعد الاجتماعية الجديدة والإمكانيات التي جلبتها التكنولوجيا الرقمية.



وستظل واجهة المتحف مضاءة بألوان العلم الإيطالي حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات الايطالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



