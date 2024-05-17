تليفزيون راي يلغي مناظرة ميلوني وشلاين التليفزيونية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

تليفزيون راي يلغي مناظرة ميلوني وشلاين التليفزيونية

17 مايو 2024, 08:39

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مايو 17 - روما - أعلنت شبكة تليفزيون "الراي" الحكومية، إلغاء مناظرة حول الانتخابات الأوروبية كان من المقرر إجراؤها في 23 مايو بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني الحاكم، وزعيمة الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط، إيلي شلاين.

وبينت الشبكة أن أربعة أحزاب فقط من أصل ثمانية استجابت لدعوات المناقشة، وبالتالي لم تكن هناك الأغلبية التي طلبتها هيئة الرقابة الإعلامية.

وقد تعرض كل من ميلوني وشلاين، اللذين ليس لديهما أي نية لشغل مقاعدهما في ستراسبورغ إذا تم انتخابهما، لانتقادات بسبب التخصيص المفرط للحملة.

وكان زعيم حركة 5 نجوم اليسارية الشعبوية جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء السابق، من بين أولئك الذين دعوا ميلوني وشلاين إلى مناظرة جميع الزعماء الآخرين، حيث عرضت قناة La7 المستقلة استضافة مثل هذه المناظرة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:51

إيطاليا و12 دولة أخرى ترفض شن عملية في رفح

09:16

ماتاريلا : إيطاليا ترفض انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان

08:39

تليفزيون راي يلغي مناظرة ميلوني وشلاين التليفزيونية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:51

إيطاليا و12 دولة أخرى ترفض شن عملية في رفح

09:16

ماتاريلا : إيطاليا ترفض انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان

08:39

تليفزيون راي يلغي مناظرة ميلوني وشلاين التليفزيونية