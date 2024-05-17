تليفزيون راي يلغي مناظرة ميلوني وشلاين التليفزيونية

(أنسامد) - مايو 17 - روما - أعلنت شبكة تليفزيون "الراي" الحكومية، إلغاء مناظرة حول الانتخابات الأوروبية كان من المقرر إجراؤها في 23 مايو بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني الحاكم، وزعيمة الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط، إيلي شلاين.وبينت الشبكة أن أربعة أحزاب فقط من أصل ثمانية استجابت لدعوات المناقشة، وبالتالي لم تكن هناك الأغلبية التي طلبتها هيئة الرقابة الإعلامية.وقد تعرض كل من ميلوني وشلاين، اللذين ليس لديهما أي نية لشغل مقاعدهما في ستراسبورغ إذا تم انتخابهما، لانتقادات بسبب التخصيص المفرط للحملة.وكان زعيم حركة 5 نجوم اليسارية الشعبوية جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء السابق، من بين أولئك الذين دعوا ميلوني وشلاين إلى مناظرة جميع الزعماء الآخرين، حيث عرضت قناة La7 المستقلة استضافة مثل هذه المناظرة. (أنسامد).

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