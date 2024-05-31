محافظ بنك إيطاليا يؤكد على دور المهاجرين في سوق العمل

(أنسامد) - مايو 31 - روما - شدد محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا اليوم الجمعة، على أهمية دور العمال المهاجرين في سوق العمل الإيطالي وسط انخفاض ديموغرافي مرتبط بانخفاض معدل المواليد في البلاد.وقال أثناء عرض التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2023 : في حين أن الزيادات في معدلات التوظيف "يمكن أن تحقق التوازن بشأن آثار الانخفاض السكاني وتبقي عدد العاملين دون تغيير، فمن الممكن أيضًا أن يأتي دعم التوظيف من تدفق أكبر للمهاجرين القانونيين.وأضاف بانيتا أن عملية وصول العمال المهاجرين "يجب أن تتم إدارتها بالتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى"، منوها أن "إجراءات الاندماج" بحاجة إلى "تعزيز".كما أعرب عن أسفه لتأثير مغادرة الشباب إيطاليا بحثا عن "فرص عمل أفضل في الخارج"، قائلا إن 525 ألف شخص غادروا بين عامي 2008 و2022، مشيرا إلى أن "هذا النزوح يضعف رأس المال البشري في بلادنا". (أنسامد).

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