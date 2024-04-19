تاياني يدعو لوقف التصعيد بعد الضربة الإسرائيلية في إيران

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - دعا نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة، إلى توخي الحذر ووقف التصعيد في الشرق الأوسط بعد تقارير عن تعرض إيران لهجوم نفذته إسرائيل ردا على الضربات التي تعرضت لها في نهاية الأسبوع.وقال في تصريحات تليفزيونية إن هناك "جهود دبلوماسية لخفض التصعيد" يبذلها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، التي تتولى إيطاليا رئاستها حاليا.وتابع تاياني الذي يترأس اجتماعا يستمر ثلاثة أيام لوزراء خارجية مجموعة السبع في كابري: "ندعو الجميع إلى توخي الحذر لتجنب التصعيد في المنطقة، مجددا معارضته لشن إسرائيل هجوم على رفح في جنوب غزة، حيث لجأ نحو مليون فلسطيني منذ بداية الصراع الذي اندلع بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي.وأضاف أن المواطنين الإيطاليين الذين يعيشون في إيران آمنون، موضحا : لقد تحدثت للتو مع سفيرنا في إيران وأتابع تطورات الوضع بعد الانفجارات التي وقعت الليلة الماضية في أصفهان. (أنسامد).

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