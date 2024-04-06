عمدة البندقية : بدء تجربة تذكرة دخول بقيمة 5 يورو

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - أعلنت مدينة البندقية يوم الجمعة إنها من المقرر أن تبدأ تجربة فرض تذكرة دخول بقيمة 5 يورو كجزء من الجهود المبذولة للحد من التدفقات السياحية التي تهدد باختناق مدينة البحيرات.وسيتم إجراء التجربة بدءًا من 25 أبريل لمدة 30 يومًا القادمة، حيث من المتوقع أن يكون عدد زوار المدينة مرتفعًا بشكل خاص.سيتعين على الزوار حجز التذاكر عبر الإنترنت مسبقًا.وسيتم إعفاء المقيمين والركاب والطلاب والأطفال دون سن 14 عامًا والأشخاص المقيمين في المدينة طوال الليل والأشخاص الذين يزورون الأحداث الرياضية من الاضطرار إلى شراء التذكرة.وصرح عمدة المدينة لويجي بروجنارو في مؤتمر صحفي لإطلاق المبادرة: "علينا واجب الحفاظ على هذه المراكز التاريخية العظيمة في العالم".وقال إن ذلك لا يعني أن "المدينة ستغلق" ونفى أن تكون هذه الخطوة تهدف إلى جمع الأموال لمجلس المدينة.وأضاف بروجنارو أيضًا إن البندقية لن تضع حدًا أقصى للدخول، ولكنها تجعل الناس يدفعون فقط لرؤية المركز التاريخي. (أنسامد).

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