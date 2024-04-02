إيطاليا : أعاصير مضادة جديدة ستجرف الأمطار

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - أفاد خبراء الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء إن الأعاصير المضادة الجديدة من المقرر أن تجرف الأمطار التي أضعفت إحتفال عيد الفصح لدى العديد من الإيطاليين.وقال أنطونيو سانو، مؤسس موقع الأرصاد IlMeteo.it: "سوف يصبح الطقس أكثر دفئًا وأكثر إشراقًا تدريجيًا في معظم الأجزاء".وأضاف سانو إن درجات الحرارة سترتفع "بشكل ملحوظ" في معظم أنحاء إيطاليا اعتبارا من الخميس فصاعدا، بعد هطول أمطار مستمرة خاصة في الشمال يوم الأربعاء.وقال إن النوبة المعتدلة الجديدة من المقرر أن تستمر حتى نهاية نهاية الأسبوع المقبل.انقسمت إيطاليا إلى قسمين في عيد الفصح الاثنين، حيث كان الناس يغطسون في البحر وسط درجات حرارة تشبه فصل الربيع في صقلية ويتزلجون على أكوام من الثلوج الجديدة في الشمال.في حين شهدت أجزاء أخرى نوبة جديدة من الأمطار والرياح العاتية.(أنسامد).

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