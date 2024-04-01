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منازل المشاهير مفتوحة للجمهور في الفترة من 6 إلى 7 أبريل

01 أبريل 2024, 18:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 1 - روما - ستفتح المنازل السابقة للمشاهير أبوابها للجمهور في عطلة نهاية الأسبوع يومي 6 و7 أبريل في النسخة الثانية من الحدث السنوي هذا العام المخصص لـ "ذكريات السفر".

في المجمل، سيرحب 129 مسكنًا تاريخيًا في 17 منطقة بالزوار، بما في ذلك المنزل في توسكانا حيث ولد مايكل أنجلو ومنزل فيليتري للممثل والمخرج الإيطالي الراحل أوغو توجنازي.

وتنظم هذه المبادرة، الجمعية الوطنية "كازا ديلا ميموريا" برعاية المجلس الدولي للمتاحف-إيطاليا ووزارة الثقافة.

وصرح أدريانو ريجولي، رئيس جمعية الجمعية الوطنية "كازا ديلا ميموريا": "بالإضافة إلى الترويج ليومي الافتتاح المشترك، قمنا بدعوة كل بيت لتخصيص مسار رحلة أو دراسة متعمقة أو اجتماع لموضوع "ذكريات السفر"". .

وأضاف "في عام المئوية السابعة لوفاة الرحالة والراوي العظيم ماركو بولو، ستكون فرصة للتركيز بشكل جماعي على موضوع رائع يجمع العديد من مشاهير الماضي الذين غالبًا ما سافروا على نطاق واسع بسبب أدوارهم". أضاف.

يمكن العثور على قائمة المنازل المشاركة وتعليمات الحجز على الموقع الإلكتروني www.casellamemoria.it. (أنسامد).

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