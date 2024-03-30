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مقاتلات إيطالية تعترض طائرات روسية في بحر البلطيق

30 مارس 2024, 09:50

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 30 - روما - ذكرت مصادر إيطالية يوم الجمعة أن مقاتلات إيطالية اعترضت طائرات روسية فوق بحر البلطيق مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نفذت طائرات يوروفايتر التابعة للقوات الجوية الإيطالية المنتشرة في فرقة عمل الجناح الرابع، العاملة في القاعدة البولندية في مالبورك، اعتراضًا مزدوجًا للطائرات الروسية في بحر البلطيق.

تم إطلاق الإنذار، الذي تم إطلاقه من مركز قيادة الناتو المتمركز في أوديم (ألمانيا)، أمس وصباح اليوم لطائرة مجهولة الهوية تحلق فوق المياه الدولية لبحر البلطيق. بمجرد التعرف على الطائرة، عادت طائرات F-2000 الإيطالية إلى قاعدتها في مالبورك.

وفي أنباء متصلة عن الحرب الروسية الأوكرانية، تم العثور على شظايا طائرة روسية بدون طيار في رومانيا، وحذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك: "الحرب أمامنا، لكننا لسنا مستعدين".

فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا في اتهامات رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو " بشأن أعضاء البرلمان الأوروبي عينتهم موسكو لنشر الدعاية".

وفيما يتعلق بمذبحة داعش في موسكو، وقفت تركيا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الدور المزعوم لأجهزة المخابرات الأجنبية.

وتم اعتقال تسعة آخرين يشتبه في أنهم ساعدوا قتلة تنظيم داعش في طاجيكستان. (أنسامد).

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