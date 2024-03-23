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إيطاليا : الصحة تدعو المناطق إلى تعزيز مكافحة حمى الضنك

23 مارس 2024, 12:39

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 23 - روما - طلبت وزارة الصحة الإيطالية يوم الجمعة من السلطات الإقليمية التخطيط لإجراءات جديدة لرصد ومكافحة انتشار حمى الضنك وسط ارتفاع كبير في الحالات خاصة في الأمريكتين.

ودعت المناطق في منشورها إلى تعزيز المراقبة وتنفيذ عمليات إزالة التلوث وتدريب العاملين الصحيين وإعلام الجمهور بالمرض الذي ينقله البعوض والذي يحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم.

وعلى وجه الخصوص، يُطلب من السلطات تحديد جميع المواقع التي يحتمل أن تكون معرضة لخطر إدخال أنواع جديدة من البعوض الغازي وتكثيف حملات التوعية العامة.

ومن المتوقع أيضا فرض ضوابط على التبرع بالدم.

وقد صدر التعميم الجديد في ضوء موسم البعوض القادم.

تسبب حمى الضنك الخفيفة ارتفاعًا في درجة الحرارة وأعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا.

يمكن أن يسبب الشكل الحاد من حمى الضنك، والذي يسمى أيضًا حمى الضنك النزفية، نزيفًا خطيرًا وانخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم (صدمة) والوفاة. (أنسامد).

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