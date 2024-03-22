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تاياني : السلام يتطلب أحيانا استخدام القوة

22 مارس 2024, 13:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 22 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة، إن هناك حاجة لاستخدام القوة في أوكرانيا من أجل تحقيق السلام.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية : أود أن يكون المجلس الأوروبي مجلس سلام، أي أن يدرس ويقرر جميع الاستراتيجيات المفيدة لتحقيق السلام، سواء في أوكرانيا أو في غزة أو البحر الأحمر"، منوها : في بعض الأحيان يتطلب الأمر استخدام القوة لتحقيق ذلك".

وتابع أنه يجب مساعدة أوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق النصر، لأن موسكو انتهكت القانون الدولي ولا يمكن السماح لقانون الأقوى بأن ينتصر، مشددا على ضرورة مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن بعد ذلك من الجلوس على طاولة السلام.

وأردف وزير الخارجية الإيطالي قائلا إنه إذا هُزمت كييف فلن يكون هناك طاولة سلام. (أنسامد).

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