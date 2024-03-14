أكثر من 60 مهاجرا يلقون حتفهم خلال رحلة من ليبيا إلى إيطاليا

(أنسامد) - مارس 14 - روما - لقى ما لا يقل عن 60 مهاجراً حتفهم على متن زورق غادر ليبيا متجهاً إلى إيطاليا، بحسب شهادات لمهاجرين تم إنقاذهم أمس في وسط البحر المتوسط من قبل طاقم سفينة "أوشن فايكنج"، التابعة لمنظمة "أس أو أس ميديترانيه".وكتبت المنظمة على حسابها على تويتر أن المهاجرين غادروا من مدينة الزاوية في ليبيا، قبل 7 أيام من إنقاذهم، لكن المحرك تعطل بعد 3 أيام، تاركًا القارب ينجرف دون ماء أو طعام.ويقول الناجون إن ما لا يقل عن 60 شخصًا ماتوا أثناء الرحلة بينهم نساء وطفل واحد على الأقل، بحسب المنظمة.تم إجلاء اثنين من الناجين الـ 25 الذين أنقذتهم سفينة أوشن فايكنغ من قبل خفر السواحل الإيطالي أثناء الليل ونقلهم إلى المستشفى في صقلية.ووفقًا لمنظمة SOS Mediterranee، فقد أغمي عليهما على متن السفينة ولم يتمكن الطاقم الطبي على متنها من الوصول إلى إنعاشهم. أدى ذلك إلى قيام خفر السواحل بإجراء الإخلاء الطبي. (أنسامد).

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