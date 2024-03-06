ميلوني تنتقد حملة الإساءة ضد قوات الشرطة

(أنسامد) - مارس 6 - روما - انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، حملة الإساءة التي يزعم أن قوات الشرطة والنظام تتعرض لها في إيطاليا، مؤكدة أن هذه الحملة غير عادلة.وقالت ميلوني لممثلي نقابة الشرطة خلال اجتماع عقد في قصر شيري، بعد أعمال الشرطة المتشددة خلال احتجاج موالي للفلسطينيين في بيزا الشهر الماضي، "أود أن أذكر هنا أنه في 97% من التظاهرات التي جرت في الأشهر الأخيرة لم تكن هناك قضايا شرطية".وأضافت: "كانت هناك مشاكل في 3% فقط من الحالات، مما يدل على الإدارة الممتازة للنظام العام وقدرتكم على حماية المواقع الحساسة".وأردفت ميلوني: "هذه بيانات من الصواب تكرارها والتأكيد عليها، لأنني أعتبر حملة التشويه المنهجية التي تعرضتم لها غير عادلة".وفي بيزا، أدت الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين خلال احتجاج لم يتم إخطاره بشكل صحيح إلى احتياج خمسة أشخاص، من بينهم قاصران، إلى علاج طبي طارئ.وخلقت صور بعض رجال الشرطة في هذه المدينة التابعة لإقليم توسكان وهم يضربون الطلاب بشكل متكرر على رؤوسهم، صدمة للعديد من الإيطاليين وأثارت توبيخًا نادرًا من رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، الذي قال إن "الهراوات تخذل الشباب".وعلقت ميلوني، "شعرنا بأهمية عقد هذا الاجتماع أيضا في ضوء ما حدث مؤخرا"، مضيفة، "كما تعلمون، فإن تزايد المظاهرات في الشوارع، خاصة بعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، أدى إلى التزام أكبر من جانبكم جميعا، من حيث النوعية والحجم".ونوهت، "لقد كان هناك أكثر من 1000 احتجاج في الشوارع منذ 7 أكتوبر". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA