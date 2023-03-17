الرئيس الإيطالي في نيروبي : يجب وضع أزمة المناخ أولا
وتابع الرئيس الإيطالي متحدثا في جامعة نيروبي :"إن الحد من الانبعاثات خلال الإطار الزمني وبالطريقة التي يشير إليها المجتمع العلمي هو التزام لا مفر منه يهتم به الجميع. ولا يمكن أن نقع في وهم السعي وراء أهداف التنمية الاقتصادية أولاً ثم معالجة القضايا البيئية لاحقًا".
وأكد على أن "حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ يمثلان مسؤوليات لا مفر منها تقع على عاتق البشرية جمعاء، ولا يستثنى أحد".
وأردف "ومع ذلك، يجب أن نسأل أنفسنا: هل هذا كافٍ؟ أعتقد أنه، بكل صدق، من الصعب الإجابة على هذا السؤال بشكل إيجابي". (أنسامد).