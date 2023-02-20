تاياني : يجب ألا يترك الاتحاد الأوروبي إفريقيا للصين

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أهمية إفريقيا للاتحاد الأوروبي، مؤكدا على ضرورة عدم ترك الاتحاد الأوروبي الساحة الإفريقية للصين.



وصرح تاياني : إذا كنا نريد الطريق لأوروبا قوية، فعلينا أيضًا أن نتطلع إلى إفريقيا، فهذا مهم للمستقبل، مضيفا : "يجب ألا نترك إفريقيا للصينيين. سيكون ذلك خطأ فادحًا، لنمونا أيضًا".



وتابع : الأمن يعني أيضا حماية حدودنا في الشرق والجنوب حيث العديد من المشاكل، مثل الهجرة غير الشرعية. ويجب علينا أيضا معالجة هذه القضية على هذه الجبهة".



وأكد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية "الأمن الأوروبي إذا أردنا أن نكون أقوى داخل الناتو، منوها أنه "إذا أردنا حماية أنفسنا، علينا أن نستثمر أكثر في الدفاع الأوروبي".



واضاف "لكن التحالف الأطلسي له دور مهم للغاية بالنسبة لنا".



من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيطالي : نريد أن يعود السلام الي أوكرانيا، ولكن لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة. نريد استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها". (أنسامد).



