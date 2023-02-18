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إيطاليا :ماتاريلا يدعو الصين للضغط من أجل السلام في أوكرانيا
    (أنسامد) - فبراير 18 - روما - ذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، دعا الصين لاستخدام نفوذها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال مباحثاته يوم أمس الجمعة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الإيطالية روما.

    وقد التقى وانغ يي، مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية التابعة للحزب الشيوعي الصيني، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، يوم الخميس.

    وقال تاياني في تصريحات إذاعية أمس الجمعة، إن وانغ يي أبلغه أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلقي "خطاب سلام" في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، الأسبوع القادم. (أنسامد).

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