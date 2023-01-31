ميلوني:إيطاليا تحتاج الاتحاد الاوروبي لادارة ملف المهاجرين

(أنسامد) - يناير 31 - روما - شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، على أهمية وجود جبهة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع تدفقات المهاجرين، قائلة إنه لا يمكن ترك إيطاليا لتدير شؤونها بمفردها .



وعقب لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية تشارلز ميشيل في روما قالت ميلوني للصحفيين "ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك خلاف بشأن قضية مثل الهجرة." وتدعو إيطاليا إلى إجراء تغييرات في الطريقة التي يدير بها الاتحاد الأوروبي تدفقات المهاجرين.



وتقول روما إن النظام الحالي يضع الكثير من العبء على التعامل مع تدفقات المهاجرين على إيطاليا التي، بسبب موقعها الجغرافي، هي الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء القادمين من شمال إفريقيا.



وأضافت ميلوني "من الضروري التحرك بشكل عاجل نحو حلول أوروبية لمشكلة أوروبية كما تقول إيطاليا منذ سنوات." وأستطردت "إن الإدراك بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه ويجب عليه التدخل، بدءا من الدفاع عن حدوده الخارجية، أخذ يترسخ، وهناك وعي بأن إيطاليا لا تستطيع إدارة المشكلة بمفردها".



وقد جرت المحادثات بين ميلوني وميشيل في إطار التحضير لقمة المجلس الأوروبي الاستثنائية المقررة يومي 9-10 فبراير. (أنسامد).



