ماتاريلا وبارولين يبحثان السلام في أوكرانيا

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - أعلن الكرسي البابوي، يوم الجمعة، أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ووزير خارجية الفاتكيان الكاردينال بيترو بارولين، سيبحثان تحركات السلام في أوكرانيا على غرار اتفاقية هلسنكي لعام 1975 حول الانفراجة بين الشرق والغرب في ذروة الحرب الباردة.



وأضاف أن هذه المبادرة ستكون محور لمؤتمر في السفارة الإيطالية لدى الكرسي البابوي يوم الخميس المقبل.



وذكرت مصادر، أنها ستكون مبادرة مشتركة بين إيطاليا والفاتيكان لإيجاد مسار دبلوماسي نحو حل الصراع في أوكرانيا، مع عقد اجتماع لمناقشة وتعزيز السلام في ضوء "روح هلسنكي". (أنسامد).



