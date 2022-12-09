إيطاليا وبريطانيا واليابان يوقعون اتفاقا لبناء طائرة عسكرية

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - تستعد إيطاليا وبريطانيا واليابان للتوقيع على اتفاق جديد لبناء مقاتلة من الجيل السادس لأغراض دفاعية، لتكون بديلة لطائرة "يوروفايتر تايفون"، بحسب ما نشرت وسائل إعلام بريطانية.



ستحمل الطائرة الجديدة اسم "ذا تمبيست" The Tempest، وستكون مقاتلة تفوق سرعة الصوت، وسيتم التوقيع على اتفاق بنائها بين الدول الثلاثة خلال الأيام المقبلة.



ومن المقرر أن تبدأ الطائرة الجديدة في التحليق في السماء بحلول عام 2035، لتكون بديلة للطائرة الأوروبية، يوروفايتر تايفون.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طوكيو في مشروع دفاعي بهذا المستوى مع دول غير الولايات المتحدة. (أنسامد).



