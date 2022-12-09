Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إيطاليا وبريطانيا واليابان يوقعون اتفاقا لبناء طائرة عسكرية
من الجيل السادس
    (أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - تستعد إيطاليا وبريطانيا واليابان للتوقيع على اتفاق جديد لبناء مقاتلة من الجيل السادس لأغراض دفاعية، لتكون بديلة لطائرة "يوروفايتر تايفون"، بحسب ما نشرت وسائل إعلام بريطانية.

    ستحمل الطائرة الجديدة اسم "ذا تمبيست" The Tempest، وستكون مقاتلة تفوق سرعة الصوت، وسيتم التوقيع على اتفاق بنائها بين الدول الثلاثة خلال الأيام المقبلة.

    ومن المقرر أن تبدأ الطائرة الجديدة في التحليق في السماء بحلول عام 2035، لتكون بديلة للطائرة الأوروبية، يوروفايتر تايفون.

    وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طوكيو في مشروع دفاعي بهذا المستوى مع دول غير الولايات المتحدة. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا..تورينو:احتجاج نشطاء البيئة للسيطرة على أزمة المناخ .. تحت شعار "احتضار الانهار"

    ألبوم الصور