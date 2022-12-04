إيطاليا : ميلوني تدعو للعمل الجماعي لكنها ترحب بالمساهمات

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى العمل الجماعي في البلاد لدعم ميزانية 2023 وقضايا أخرى، لكنها في الوقت نفسه قالت إن حكومتها منفتحة على "المساهمات" من الجميع.



وقالت في رسالة بالفيديو للمؤتمر الافتتاحي لمؤسسة جيدو كارلي، بمناسبة إقامة اليوم الوطني الأول للطاقة :"تحرير أفضل طاقات هذه الأمة من بين أكثر التحديات إلحاحًا التي نواجهها، ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى مساعدة الجميع، نحتاج إلى عمل جماعي".



وأضافت "أبواب هذه الحكومة مفتوحة وستظل مفتوحة دائمًا أمام المساهمات والمقترحات التي تأتي من الهيئات الوسيطة، من الفئات الإنتاجية، من العالمين الاقتصادي والإنتاجي، من مراكز الفكر، من المؤسسات الثقافية ومن جميع الذين لديهم مستقبل هذه الأمة في القلب".



ودعت ميلوني إلى نظام وطني للطاقة للسماح لإيطاليا بالخروج من أزمة الطاقة الحالية بشكل أقوى، قائلة "لقد قلتها عدة مرات، فيما يتعلق بأزمة الطاقة، أنا مقتنعة بها أكثر فأكثر كل يوم: يمكن لإيطاليا أن تخرج من هذه الأزمة أقوى، ويمكنها أن تخرج أكثر استقلالية من ذي قبل".



وتابعت "ولكن للقيام بذلك، يجب أن يكون لديك الشجاعة، والرؤية، والنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، وإعداد استراتيجية طويلة الأجل".



وإستطردت "أفكر، على سبيل المثال، في إمكانية إعادة إطلاق إنتاجنا الوطني من الطاقة أو جعل الجنوب مركزًا لإمداد الطاقة لأوروبا بأكملها. سيكون أمرًا لا يغتفر تفويت مثل هذه الفرص". (أنسامد).



