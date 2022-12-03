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ماتاريلا:الإدارة المشتركة للهجرة قضية حاسمة بالنسبة لأوروبا
    (أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ، الجمعة، إن الإدارة المشتركة لقضية الهجرة أمر بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، وذلك عقب خلاف فرنسي إيطالي بشأن سفينة إنقاذ للمهاجرين انتهى بها المطاف في فرنسا بعد أن رفضت إيطاليا دخولها لموانئها.

    وقال ماتاريلا خلال النسخة الثامنة من مؤتمر "حوارات المتوسط" : ;;إن "إدارة تدفقات الهجرة" تعتبر "قضية حاسمة وعالمية"، ويبدو من العبث التفكير بإمكانية تجاوزها، منوها أن المؤسسات الدبلوماسية والوطنية والدولية، بدءًا من الاتحاد الأوروبي، مدعوة إلى التزام مشترك فيما بينها.

    وتابع : إن مصير وكرامة البشر على المحك. إنها قضية حاسمة بالنسبة لاستقرار وازدهار الاتحاد الأوروبي وجيراننا في الجنوب، مؤكدا أن "كل هذا يجب أن يدفعنا لمواجهة هذه التحديات معا بروح من التضامن القوي". (أنسامد).

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