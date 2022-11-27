وزير الثقافة: الحكومة مستعدة لمساعدة صناعة السينما الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - قال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجويليانو، يوم الجمعة، إن الحكومة مستعدة لمساعدة صناعة السينما الإيطالية التي تضررت بشدة من جائحة COVID والانخفاض الحاد في عدد رواد السينما.



وقال الوزير "سيكون هناك مرسوم بشأن الإعفاءات الضريبية للسينما، وذلك لمساعدة السينما، وقبل كل شيء السينما الإيطالية، وهو مرسوم خاص للأفلام الإيطالية".



ودافع سانجوليانو عن إجراء تم تمريره مؤخرًا بعد أن أقرته الحكومة السابقة والذي خصص 10 ملايين يورو لتخفيضات تذاكر السينما.



وتابع "إنه إجراء إتخذه سلفي، وإذا لم نقم بذلك لكنا فقدنا الأموال. وأعتقد أنه مع هذا التخفيض يمكننا تحفيز الناس للعودة إلى السينما لتقدير قيمة الشاشة الكبيرة". (أنسامد).



