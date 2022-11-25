ميلوني : عرض اسماء النساء ضحايا التعذيب علي واجهة قصر شيجي

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن أسماء 104 امرأة قُتلن في إيطاليا خلال العام الماضي ستُعرض على واجهة قصر شيجي (مقر الحكومة الإيطالية) في روما لتسليط الضوء على الحاجة إلى وقف قتل النساء.



وقالت: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة "بصفتي سيدة، وكأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء (في إيطاليا)، لا يسعني إلا أن أشعر بالالتزام بمكافحة قتل النساء".



وأضافت "وبصفتي امرأة وأمًا وابنة، لا يسعني إلا أن أفكر في كل هؤلاء النساء اللاتي فقدن حياتهن خلال العام الماضي".



جدير بالذكر أن إيطاليا تعاني من سلسلة مقلقة من جرائم القتل التي كانت السيدات ضحايا لها. في معظم الحالات، قُتلوا على يد شركائهن أو شركائهن السابقين.



وافق مجلس الشيوخ أمس الخميس بالإجماع على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جرائم قتل النساء وجميع أشكال العنف ضد المرأة.



وقد تمت الموافقة على تشكيل اللجنة بأغلبية 139 صوتا ولم يعارضها أحد. وستكون قادرة على بدء العمل بمجرد موافقة مجلس النواب على إنشائها. (أنسامد).



