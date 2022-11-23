إيطاليا : ميلوني تقدم ميزانية "شجاعة" بقيمة 35 مليار يورو

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - وصفت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني مشروع ميزانية الحكومة لعام 2023 الذي تقدمت به بقيمة 35 مليار يورو بانه يتضمن حزمة من الاجراءات المستحدثة التي تتسم "بالشجاعة".



و في مؤتمر صحفي قالت ميلوني - التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا بعد أن قاد حزبها "إخوة إيطاليا" تحالفًا لليمين للفوز في الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر الماضي ان "هناك أولويتان كبيرتان".



وأضافت "النمو، وهو حماية نظام الإنتاج لدينا، والعدالة الاجتماعية التي تعني التركيز على الأسر والأشخاص ذوي الدخل المنخفض".



وتابعت "هذه الميزانية هي نتاج خيارات سياسية، كما هو معتاد لحكومة سياسية (وليس حكومة تكنوقراط).إنها ميزانية شجاعة تنسجم مع التعهدات التي قطعناها على أنفسنا للشعب الإيطالي (خلال الحملة الانتخابية) وتستثمر في المستقبل" (أنسامد).



