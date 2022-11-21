البابا فرنسيس: لنستمر في الصلاة من أجل السلام

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد لمواصلة الصلاة من أجل السلام في العديد من الأماكن في العالم التي ابتليت بالحرب، وذلك في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي.



وقال البابا فرنسيس : يعيش زمننا افتقارًا للسلام: لنفكر في العديد من الأماكن في العالم التي ابتليت بالحرب، ولا سيما أوكرانيا المعذبة... لنجتهد ولنستمر في الصلاة من أجل السلام! كما دعا البابا فرنسيس للصلاة أيضًا من أجل عائلات ضحايا الحريق الخطير الذي وقع في الأيام الأخيرة في مخيم للاجئين في غزة في فلسطين، حيث قتل أيضًا عدد من الأطفال. (أنسامد).



