الطلاب يتظاهرون ضد حكومة ميلوني في جميع أنحاء إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - احتج الآلاف من طلاب المدارس والجامعات الإيطالية في الشوارع في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة ضد قرار حكومة اليمين الجديدة لجورجيا ميلوني أن الجدارة يجب أن تكون ضمن نظام التعليم.



غيرت ميلوني اسم وزارة التعليم إلى "وزارة التعليم والجدارة"، وهو تغيير قال النقاد إنه يهدف إلى التركيز على الأكثر ذكاءً بدلاً من توفير الاحتياجات التعليمية للجميع، وربما إدخال تقسيم التلاميذ حسب المستويات، وهو ما يعد مخالفا للدستور الإيطالي لأنه يميز ضد البعض.



واحتج الطلاب على التركيز على الجدارة، في المدن الصغيرة والكبيرة بما في ذلك روما وميلانو ونابولي وتورينو وجنوة وبولونيا، حاملين لافتات كتب عليها "ما الجدارة؟"، "الجدارة ليست سوى دعاية"، "هذا إحتجاج ضد التمييز "، و" لا لمدرسة الرؤساء".



ونفى وزير التعليم والجدارة، جوزيبي فالديتارا، الاتهامات التي وجهها الطلاب والمعارضة السياسية وقال إن "هناك من يقدر الاسم الجديد للوزارة، بما في ذلك الجمعية الوطنية للمعلمين". (أنسامد).



