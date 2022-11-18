Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
المركزي الأوروبي يحذر من احتمالية الركود في منطقة اليورو
    (أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - حذر البنك المركزي الأوروبي من احتمالية حدوث ركود في منطقة اليورو، موضحا أن الأسر والشركات والحكومات في منطقة اليورو، أصبحت في وضع هش جراء الأزمة الحالية الناجمة عن صدمة الطاقة، وارتفاع التضخم وانخفاض النمو.

    وجاء في تقرير الاستقرار المالي، لشهر نوفمبر للبنك المركزي الأوروبي، "زادت المخاطر على الاستقرار المالي في منطقة اليورو، وسط صدمات الطاقة وارتفاع التضخم وانخفاض النمو مع تشديد الأوضاع المالية".

    ومن جانبه، أوضح لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في بيان، "زادت احتمالية حدوث ركود فني في منطقة اليورو".

    وبين المسؤول، "يتزايد ضعف الأسر والشركات والحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مضيفا، "إذا ساءت الآفاق أكثر، لم يعد من الممكن استبعاد الزيادة في حالات التخلف عن سداد الشركات لديونها، لاسيما الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة".

    ودعا البنك المركزي الأوروبي الحكومات إلى "التأكد من أن المساعدات للقطاعات الضعيفة مستهدفة، ولا تتدخل في تطبيع السياسات النقدية".

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا:اكتشاف 24 قطعة نقود معدنية تحت الماء في كاسكيانو و رياكي

    ألبوم الصور