محادثات ثنائية بين ميلوني وبايدن تركزت على أوكرانيا والصين

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - ناقشت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني العلاقات مع الصين والحرب في أوكرانيا خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا يوم أمس الثلاثاء.



وذكر بيان لمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أن المحادثات ركزت أيضا على قوة التحالف عبر الأطلسي والتعاون الممتاز لمواجهة التحديات العالمية، من النمو الاقتصادي إلى الأمن المشترك.



وجدد القادة التأكيد على العلاقات العميقة والدائمة بين البلدين والاهتمام القوي بتعزيز الشراكة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقال البيان "ناقش الزعيمان أيضا التزامهما بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها ومحاسبة روسيا على عدوانها".



وذكر البيت الأبيض إن الزعماء اجتمعوا "لتنسيق الاستجابات لمجموعة من التحديات العالمية، بما في ذلك تلك التي تشكلها جمهورية الصين الشعبية، وأزمة المناخ، واستخدام روسيا للطاقة كسلاح. (أنسامد).



