توتر بين إيطاليا وفرنسا بشأن استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - صاعدت الحرب الكلامية بين باريس وروما عقب رفض إيطاليا السماح برسو سفينة إنقاذ تحمل أكثر من حوالي 230 مهاجرا، والتي قبلت فرنسا استقبالها "استثنائيا".



دانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني رد فعل فرنسا، معتبرة أنه "عدائي وغير مفهوم وغير مبرر"، بعد إعلان باريس إجراءات ضد روما بسبب رفضها السماح برسو سفينة تقل مهاجرين.



وقالت ميلوني: "تأثرت بشدة برد فعل الحكومة الفرنسية العدائي وغير المفهوم وغير المبرر".



كان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن الخميس، أن سفينة الإنقاذ البحري أوشن فايكنغ التي تقل نحو 230 مهاجراً تلقت أوامر بالاتجاه صوب ميناء تولون العسكري في جنوب فرنسا بدلاً من الرسو في إيطاليا، بعد مواجهة دبلوماسية مع إيطاليا أججت التوتر بين البلدين.



وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان عقب اجتماع لمجلس الوزراء "أوضحت بناء على طلب رئيس الجمهورية أننا نستقبل السفينة بصورة استثنائية نظراً لإخضاع السلطات الإيطالية الركاب لفترة انتظار استمرت 15 يوماً في البحر".



ودان دارمانان "الخيار غير المقبول" والمخالف لـ"القانون الدولي"، لإيطاليا التي رفضت بقيادة حكومة جديدة يمينية متطرفة استقبال السفينة. وأكد دارمانان أنه سيتمّ "نقل ثلث" الركاب إلى فرنسا، وثلث آخر إلى ألمانيا. ولفت إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء "سيتم ترحيلهم مباشرة".



وشددت الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة سياسة الهجرة ولا تريد السماح بدخول سوى الذين يحتاجون لمساعدة طبية على البر. وبحسب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، يجب عودة البقية إلى المياه الدولية.



(أنسامد).



