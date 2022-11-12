ميلوني : رد الفعل الفرنسي بشأن سفينة "أوشن فايكينج" غير مبرر

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، يوم الجمعة، رد فعل فرنسا "العدواني" "وغير المبرر" في الخلاف الدبلوماسي بشأن سفينة البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية "أوشن فايكينج".



وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي،""تأثرت بشدة برد فعل الحكومة الفرنسية العدواني وغير المفهوم وغير المبرر".



يوم الجمعة، سمحت باريس لسفينة الانقاذ "أوشن فايكينج"، التي تديرها المنظمة غير الحكومية الفرنسية "إس أو إس ميديتيراني"، بالرسو في تولون وعلى متنها 230 طالب لجوء، بعد أن تجاهلت روما نداءات السفينة لتخصيص ميناءعلى مدار أسابيع.



وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن باريس علقت خططها لاستقبال 3500 لاجئ موجودين في إيطاليا حاليًا، ودعا "جميع المشاركين" في آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.



كما دعا دارمانان "ألمانيا على وجه الخصوص" إلى تعليق إعادة توطين طالبي اللجوء من إيطاليا.



وقالت ميلوني، إن طلب عزل إيطاليا ينم عن ديناميكية أوروبية غريبة، مضيفة : آمل ألا يحدث هذا. لن يكون ذلك ذكيًا.



وتابعت : القضية اليوم هي كيف يجب أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه المسألة. يمكن أن تختار عزل إيطاليا. أعتقد أنه سيكون من الأفضل عزل المهربين. (أنسامد).



