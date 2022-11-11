فرنسا تعلق خططها لاستقبال 3500 لاجئ من إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الخميس، إن باريس علقت خططها لاستقبال 3500 لاجئ في إيطاليا حاليًا، ودعا "جميع المشاركين" في آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بعد أن رفضت روما تخصيص ميناء آمن لسفينة "أوشن فايكنج".



ودعا دارمانان "ألمانيا على وجه الخصوص" إلى تعليق إعادة توطين طالبي اللجوء من إيطاليا.



وأضاف دارمانان، أن قرار إيطاليا عدم تخصيص ميناء آمن لسفينة أوشن فايكنج "غير مفهوم"، وأعلن أن باريس ستسمح لسفينة البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية بالرسو في تولون يوم الجمعة.



وأضاف أن ثلث طالبي اللجوء البالغ عددهم 234 على متن السفينة سيتم "إعادة توطينهم" في فرنسا.



وقد توجهت سفينة "أوشن فاكينج" Ocean Viking، التي تديرها المنظمة الفرنسية غير الحكومية SOS Méditerranée ، إلى فرنسا بعد أن تجاهلت إيطاليا نداءاتها لتخصيص ميناء آمن لمدة ثلاثة أسابيع.



وقال دارمانان "من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية على علاقاتنا الثنائية".



وقد تبنت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني موقفًا صارمًا بشأن سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، وطلبت منها البقاء بعيدًا عن المياه الإيطالية.



(أنسامد).



