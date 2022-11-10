ميلوني تستقبل اليوم أمين عام الناتو

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - تستقبل رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني صباح اليوم، الخميس، الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مكتب رئيس الوزراء في قصر شيغي في روما.



ذكرت مصادر حكومية أن ميلوني أكدت مرارًا على دعم حكومتها الجديدة غير المشروط لحلف شمال الأطلسي وللعقوبات الغربية ضد روسيا والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد موسكو.



من المقرر أن توافق روما على حزمة مساعدات سادسة لكييف بما في ذلك نظام دفاع صاروخي.



وأكدت ميلوني قبل وبعد الفوز في الانتخابات العامة في 25 سبتمبر، باستمرار تحالفها على الخط المؤيد لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا. (أنسامد).



