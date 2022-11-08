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أوكرانيا: ميلوني وسوناك يؤكدان ضرورة رد موحد ضد الغزو الروسي
مباحثات في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ
    (أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونظيرها البريطاني ريشي سوناك على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي في تقديم رد موحد على الغزو الروسي لأوكرانيا.

    وجاءت تصريحات رئيسي حكومة البلدين خلال مباحثات ثنائية عقداها على هامش مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" الذي تستضيفها مصر، امس الاثنين، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية.

    وأوضح البيان أن الزعيمين ناقشا التحديات الأساسية التي تواجه المجتمع الدولي، بداية من الحاجة لرد موحد للغزو الروسي لأوكرانيا.

    كما شدد الزعيمان على ضرورة التعاون بين روما ولندن في مجموعة السبعة وحلف الناتو، مؤكدين أن البلدين سيكون بإمكانهما تعزيز الربط العابر للأطلنطي بينهما.

    كما جددت ميلوني وسوناك التأكيد على رغبتهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق البيان. (أنسامد).

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