البابا فرنسيس يصلي من أجل انهاء الحرب في أوكرانيا

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحد، أنه يصلي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، داعيا الجميع للصلاة من أجل إنهاء هذه الحرب.



وقال فرنسيس خلال لقائه بالجالية الكاثوليكية في المنامة، بالبحرين :لا أريد أن أنسى أوكرانيا المعذبة. أصلي وأطلب منكم الصلاة من أجل إنهاء الحرب.



من ناحية أخرى، أشار البابا فرنسيس، إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والمتعلق بالوضع في أثيوبيا يشكل أملاً، داعيا الجميع إلى دعم هذا الالتزام من أجل أن يكون هناك سلام دائم، ولكي تتم مواصلة السير على دروب الحوار، ويجد الشعب مجددا وسريعا حياة هادئة وكريمة. (أنسامد).



