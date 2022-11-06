وزير الدفاع : الحزمة السادسة من المساعدات العسكرية الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة افينيري الكاثوليكية، إن الحكومة الجديدة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من المقرر أن توافق على الحزمة السادسة من المساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي.



وتابع: ستكون هذه الخطوة متسقة مع تطمينات ميلوني لحلفاء إيطاليا في الناتو والاتحاد الأوروبي بأن إدارتها الجديدة لن تنفصل عن بقية الغرب بشأن أوكرانيا.



وقال كروسيتو "الشيء الوحيد الذي لا يمكننا فعله في مثل هذا الوقت المعقد الذي نمر به هو فقدان الاتصال مع حلفائنا الدوليين، الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي".



واستطرد "لذلك هناك طريقة واحدة فقط للعمل واتخاذ القرار. إذا لم يتغير الوضع في أوكرانيا، فسيكون هناك مرسوم سادس لإرسال مساعدات عسكرية جديدة". (أنسامد).



