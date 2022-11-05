الحكومة الإيطالية الجديدة تؤكد التزامها تجاه حلف الناتو

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، التزام الحكومة الإيطالية الجديدة بقوة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مونستر، بغرب ألمانيا يوم الجمعة.



وقال تاجاني : الحكومة الإيطالية الجديدة ملتزمة بقوة تجاه حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي والعلاقات مع الولايات المتحدة.



من جانبه، شدد أنتوني بلينكن على "الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة وإيطاليا و"التحالف الذي نشعر بالامتنان تجاهه"، مضيفا : نحن نتحدث بصوت واحد حول العديد من القضايا الحاسمة بدءًا من أوكرانيا و"لدينا الفرصة لتعميق التعاون". (أنسامد).



