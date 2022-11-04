إيطاليا: الحكومة ترجئ مرسوم مساعدات جديدة للأسبوع المقبل

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - كشفت مصادر من داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا، أن حكومة جورجيا ميلوني، سوف تجتمع الجمعة، لدراسة النسخة المحدثة من المخطط الاقتصادي للحكومة، قبل إرسالها للبرلمان، من أجل إقرار تعديلات في الموازنة.



لكن المصادر أكدت أن الاجتماع لن يقر حزمة جديدة من المساعدات التي تعمل عليها الحكومة لمد يد العون للعائلات والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.



وبينت المصادر أنه من المرجح الموافقة على حزمة المساعدات الأسبوع المقبل.



وقدمت الحكومة الإيطالية السابقة، برئاسة ماريو دراجي، العديد من حزم المساعدات للشعب والشركات الإيطالية، لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة، منذ اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. (أنسامد).



