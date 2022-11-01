ميلوني: الحكومة في سباق مع الزمن لعرض مشروع الميزانية

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - قالت رئيسة الوزراء الايطالية، جيورجيا ميلوني ، إنها تأمل أن تأتي الإجراءات الأولى التي اتخذتها حكومتها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في فواتير ضغوط الطاقة المرتبطة بحرب أوكرانيا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الجمعة.



وأضافت ميلوني في تصريحات صحفية يوم امس الإثنين، أن حكومتها في سباق مع الزمن لتأطير مشروع قانون ميزانية 2023.



وأكدت أن تحديث الميزانية سيتم طرحه على اجتماع مجلس الوزراء القادم حيث ستحتوي الميزانية على إجراءات محددة لمواجهة اسعار الطاقة المرتفعة وأزمة تكلفة المعيشة بالإضافة إلى الركود الذي يلوح في الأفق. (أنسامد).



