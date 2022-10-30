زيلينسكي يدعو ميلوني لزيارة أوكرانيا

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إنه دعا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لزيارة أوكرانيا.



وغرد زيلينسكي: "لقد هنأت جورجيا ميلوني على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا. آمل في مزيد من التعاون المثمر. ناقشنا اندماج أوكرانيا في الإتحاد الأوروبي والناتو. لقد تحدثت عن الوضع الحالي في بلدنا ودعوتها إلى زيارة أوكرانيا ".



وصرح مكتب رئيسة الوزراء أن ميلوني أجرت محادثة هاتفية مع زيلينسكي يوم الجمعة الماضي جددت فيها دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في إطار التحالفات الدولية على الجبهات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية ولإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.



وأكدت ميلوني التزام إيطاليا ببذل كل جهد دبلوماسي ممكن من أجل وقف عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا.



كما أعربت رئيسة الوزراء عن أملها في تجديد اتفاق بشأن تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، وهو اتفاق أساسي لتجنب أزمة غذائية محتملة، حسبما ذكر مكتب رئيسة الوزراء. (أنسامد).



