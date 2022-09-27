ماكرون يحترم خيار إيطاليا الديمقراطي في الانتخابات

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إنه يحترم نتيجة الانتخابات العامة الإيطالية بعد فوز اليمين ويريد مواصلة التعاون مع الحكومة المقبلة.



وأضاف ماكرون: "لقد اتخذ الشعب الإيطالي خيارًا ديمقراطيًا سياديًا".



وتابع : "نحن نحترم إيطاليا كدولة جارة صديقة، ويجب أن نواصل العمل معا" (أنسامد).



