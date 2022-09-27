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ماكرون يحترم خيار إيطاليا الديمقراطي في الانتخابات
الرئيس الفرنسي" يريد مواصلة العمل معا"
    (أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إنه يحترم نتيجة الانتخابات العامة الإيطالية بعد فوز اليمين ويريد مواصلة التعاون مع الحكومة المقبلة.

    وأضاف ماكرون: "لقد اتخذ الشعب الإيطالي خيارًا ديمقراطيًا سياديًا".

    وتابع : "نحن نحترم إيطاليا كدولة جارة صديقة، ويجب أن نواصل العمل معا" (أنسامد).

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