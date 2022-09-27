ماكرون يحترم خيار إيطاليا الديمقراطي في الانتخابات
الرئيس الفرنسي" يريد مواصلة العمل معا"
البعثة الأممية تدين الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية
"إكسبو دبي" تطلق التذكرة المميزة بـ 120 درهماً
مع الافتتاح الرسمي أول أكتوبر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا : إعصار مدمر يضرب ساحل كوزينتينو
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ