إيطاليا تسجل 120،057 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - سجلت إيطاليا 120،057 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر، بزيادة 11.3٪، مقارنة مع 107،876 حالة في الأسبوع السابق.



وقالت مؤسسة جيمبي الطبية في تقريرها الأسبوعي لرصد فيروس كورونا، إن زيادة العدوى أنهت اتجاهًا هبوطيًا استمر أربعة أسابيع.



وأوضحت أن العدوى انتشرت في 15 منطقة من مناطق إيطاليا. وأكد التقرير أن عدد حالات دخول العناية المركزة لـ COVID انخفض بنسبة 8٪ خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت حالات الدخول في المستشفيات العادية بنسبة 9.6٪، فيما انخفضت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بنسبة 12.8٪ من 383 حالة وفاة إلى 334 حالة. (أنسامد).



