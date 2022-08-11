وزير الصحة الإيطالي: أزمة التغير المناخي يسبب مخاطر شديدة

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - أكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانا عقب اجتماع مجموعة السبع، أمس الأربعاء، أن أزمة التغير المناخي تسبب مخاطر صحية خطيرة.



وتابع الوزير، "لقد ظهر في اجتماع وزراء الصحة في مجموعة السبع، اليوم، مدى قرب الصلة بين الصحة والبيئة، مضيفا، "حالة الطوارئ المناخية التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية، كان لها عواقب على الصحة لا يمكن الاستهانة بها".



وأضاف الوزير، "يجب أن نعمل معا على المستوى الدولي لمواجهة هذا التحدي العالمي الكبير"، مشددا على أن مجموعة الدول السبع التي اجتمعت بناء على طلب الرئاسة المناوبة الألمانية، بحضور مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، قدمت معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وكذلك تأثير موجات الحر الأخيرة على صحة السكان الأوروبيين. (أنسامد).



