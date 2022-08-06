إيطاليا : سالفيني يقترح تعيين مفوض استثنائي لإدارة الهجرة

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - طرح ماتيو سالفيني، زعيم الحزب اليميني رابطة الشمال في إيطاليا، من جزيرة لامبيدوزا فكرة تعيين مفوض استثنائي يتم اختياره من الجيش، لإدارة تدفقات الهجرة بشكل لا يثقل كاهل مراكز الشرطة وإدارات الأقاليم فقط التي لديها أيضًا العديد من المهام الأخرى.



وقال سالفيني : الحل لا يكمن في ملء إيطاليا بمراكز المهاجرين، منتقدا فكرة افتتاح مركز استقبال في بانتيليريا، قائلا : هذا بمثابة وضع لافتة على حدود إيطاليا تقول: هيا تعالوا، هناك متسع للجميع.



وتابع : بالنظر إلى حقبة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي فقط، ومقارنة بعام 2020، فقد تضاعفت عمليات الإنزال هذا الصباح أكثر من ثلاثة أضعاف. لقد انتقلنا من 14000 في عام 2020 إلى أكثر من 42000 اليوم. (أنسامد).



