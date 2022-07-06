ماتاريلا:كارثة إنهيار نهر مارمولادا الجليدي تجسد تغير المناخ

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - ربط الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا كارثة الإنهيار الجليدي لنهرمارمولادا يوم الأحد الماضي في شمال إيطاليا بأزمة المناخ خلال زيارة لموزمبيق أمس الثلاثاء.



وقال ماتاريلا في العاصمة مابوتو في لقاء مع رئيس موزمبيق فيليبي جاسينتو نيوسي: "لقد تحدثنا عن مأساة مارمولادا كعنصر رمزي لما ينتج عن تغير المناخ، إن لم يكن محكوما، في جميع أنحاء العالم".



وتابع "هناك دول لا تبذل جهودا (على هذه الجبهة)، مؤكدا أنه "من الضروري دعوة الجميع إلى تقديم المزيد من الالتزامات، لا أمل بدون تعاون الجميع".



وقد تأكد وفاة سبعة أشخاص بعد انفصال جزء كبير من النهر الجليدي، مما تسبب في انهيار جليدي مميت للجليد والصخور.



ويبدو أن عدد القتلى سيرتفع حيث لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين. (أنسامد).



