البابا فرنسيس يدعو لمفاوضات جديدة لإنهاء الأزمة الأوكرانية

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن قلقله من خطر حدوث "تصعيد" في الصراع في أوكرانيا، وأطلق نداءً جديدًا لبدء مفاوضات سلام "ملموسة" لإنهاء الأزمة الأوكرانية.



وقال البابا فرنسيس : "بعد مائة يوم من بدء العدوان المسلح على أوكرانيا، حلَّ كابوس الحرب مرة أخرى على البشرية، وهو إنكار حلم الله: شعوب تتصادم، وشعوب تقتل بعضها البعض، وأشخاص، بدلاً من أن يقتربوا من بعضهم البعض، يتم إبعادهم عن منازلهم".



وتابع :" وبينما يتصاعد غضب الدمار والموت والصراعات، مما يؤجج تصعيدًا يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدتي لقادة الدول: من فضلكم لا تقودوا البشرية إلى الدمار".



ودعا البابا فرنسيس إلى إجراء مفاوضات حقيقية وملموسة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل مستدام، قائلا :" ليتمَّ الإصغاء إلى الصرخة اليائسة للناس الذين يتألّمون - ونحن نرى ذلك يوميًّا في وسائل الإعلام - وليتمَّ احترام الحياة البشرية وليتوقّف التدمير المروع للمدن والقرى في شرق أوكرانيا. لنستمر من فضلكم في الصلاة والالتزام من أجل السلام بدون أن نكِلّ". (أنسامد).



