البابا فرنسيس يدعو لمفاوضات جديدة لإنهاء الأزمة الأوكرانية

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
عن قلقله من خطر حدوث "تصعيد" في الصراع في أوكرانيا، وأطلق نداءً
جديدًا لبدء مفاوضات سلام "ملموسة" لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وقال البابا فرنسيس : "بعد مائة يوم من بدء العدوان المسلح على
أوكرانيا، حلَّ كابوس الحرب مرة أخرى على البشرية، وهو إنكار حلم
الله: شعوب تتصادم، وشعوب تقتل بعضها البعض، وأشخاص، بدلاً من أن
يقتربوا من بعضهم البعض، يتم إبعادهم عن منازلهم".
وتابع :" وبينما يتصاعد غضب الدمار والموت والصراعات، مما يؤجج
تصعيدًا يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدتي لقادة الدول: من
فضلكم لا تقودوا البشرية إلى الدمار".
ودعا البابا فرنسيس إلى إجراء مفاوضات حقيقية وملموسة لوقف إطلاق
النار وإيجاد حل مستدام، قائلا :" ليتمَّ الإصغاء إلى الصرخة
اليائسة للناس الذين يتألّمون - ونحن نرى ذلك يوميًّا في وسائل
الإعلام - وليتمَّ احترام الحياة البشرية وليتوقّف التدمير المروع
للمدن والقرى في شرق أوكرانيا. لنستمر من فضلكم في الصلاة
والالتزام من أجل السلام بدون أن نكِلّ". (أنسامد).