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البابا فرنسيس يدعو لمفاوضات جديدة لإنهاء الأزمة الأوكرانية
    (أنسامد) - يونيو 6 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن قلقله من خطر حدوث "تصعيد" في الصراع في أوكرانيا، وأطلق نداءً جديدًا لبدء مفاوضات سلام "ملموسة" لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

    وقال البابا فرنسيس : "بعد مائة يوم من بدء العدوان المسلح على أوكرانيا، حلَّ كابوس الحرب مرة أخرى على البشرية، وهو إنكار حلم الله: شعوب تتصادم، وشعوب تقتل بعضها البعض، وأشخاص، بدلاً من أن يقتربوا من بعضهم البعض، يتم إبعادهم عن منازلهم".

    وتابع :" وبينما يتصاعد غضب الدمار والموت والصراعات، مما يؤجج تصعيدًا يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدتي لقادة الدول: من فضلكم لا تقودوا البشرية إلى الدمار".

    ودعا البابا فرنسيس إلى إجراء مفاوضات حقيقية وملموسة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل مستدام، قائلا :" ليتمَّ الإصغاء إلى الصرخة اليائسة للناس الذين يتألّمون - ونحن نرى ذلك يوميًّا في وسائل الإعلام - وليتمَّ احترام الحياة البشرية وليتوقّف التدمير المروع للمدن والقرى في شرق أوكرانيا. لنستمر من فضلكم في الصلاة والالتزام من أجل السلام بدون أن نكِلّ". (أنسامد).

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