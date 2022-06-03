دي مايو: إيطاليا مستعدة لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن إيطاليا على استعداد لإزالة الألغام المزروعة في الموانئ الأوكرانية، للسماح بعودة صادرات الحبوب المتوقفة جراء ذلك.



وبين دي مايو، خلال جلسة مسألة أمام مجلس النواب الإيطالي، "نضغط لإنشاء ممرات بحرية لنقل المواد الخام الغذائية وخاصة الحبوب، من الموانئ الأوكرانية".



وتابع دي مايو، "لتحقيق ذلك، من الضروري إخلاء المياه في الموانئ من الألغام، لاسيما في أوديسا، بضمان روسي، من أجل مرور آمن للبضائع"، مؤكدا أن إيطاليا، "أعربت بالفعل عن رغبتها في المشاركة في عمليات إزالة الألغام المحتملة، وهي تنوي القيام بدور محوري لصالح الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، مثل تركيا، من أجل التنفيذ الفعلي وتنسيق العمليات".



ويعاني العالم من اضطراب في إمدادات الغذاء منذ نهاية فبراير الماضي، بسبب توقف الشحنات القادمة من أوكرانيا، جراء الألغام المزروعة على الموانئ وحصار هذه الموانئ بواسطة السفن الحربية الروسية، إضافة إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو جراء شنها لهذه الحرب. (أنسامد).



