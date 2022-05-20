دراجي يدعو لاتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في أوكرانيا

(أنسامد) - مايو 20 - روما - دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس، إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأكد دراجي - في جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ حول تطورات الأزمة الأوكرانية، أن حكومته ستواصل دعم الحكومة الأوكرانية وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وحلفائه.



وقال دراجي "إذا كان بإمكاننا الحديث اليوم عن محاولات للحوار، فذلك لأن أوكرانيا تمكنت من الدفاع عن نفسها في الأشهر الأخيرة"، مؤكدا أن إيطاليا ستتحرك مع شركائها الأوروبيين وحلفائها للبحث عن كل فرصة ممكنة للوساطة.



وأضاف "أن اليوم هو الخامس والثمانين للحرب، وقد اصطدم أمل الجيش الروسي بغزو مساحات شاسعة من الأرض في وقت قصير بالمقاومة الأوكرانية"، مشيرا لانسحاب القوات الروسية من بعض المناطق لتركيز جهودهم في المنطقة الشرقية للبلاد.



وأكد دعم إيطاليا للحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، موجها الشكر إلى "الأغلبية البرلمانية والمعارضة الرئيسية على الدعم الذي قدمته في ظل هذه الأزمة". (أنسامد).



