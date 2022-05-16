إيطاليا : دي مايو يزور نيويورك للتباحث حول أزمة الغذاء

(أنسامد) - مايو 16 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه سيزور نيويورك يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وممثلي الدول الرئيسية في المجتمع الدولي حول أزمة الغذاء.



وقال دي مايو : سأكون في نيويورك يومي الثلاثاء والأربعاء لاجراء مباحثات مع بلينكن وممثلي الدول الرئيسية في المجتمع الدولي التي تنسق حول قضية أزمة الغذاء، لأننا على مستوى الأمم المتحدة سنتخذ سلسلة من المبادرات لمحاولة خفض أسعار القمح والخبز، التي تؤثر أيضًا على العائلات الإيطالية، وفي البحر الأبيض المتوسط ;;وشمال إفريقيا.



وأوضح أن إيطاليا ستستضيف حوارًا متوسطيًا في 8 يونيو في منظمة الأغذية والزراعة حول سياسات الأمم المتحدة الجديدة للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية. (أنسامد).



